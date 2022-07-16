Advertisement

لبنان

"بعد تغريدة عون" مقرّب من باسيل يصرخ: إرحمونا بقا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-07-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-971711-637935556703459405.jpg
Doc-P-971711-637935556703459405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوصل أحد المقربين من "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل رسالة شديدة اللهجة الى النائب سليم عون، على خلفية التغريدة التي نشرها على حسابه على تويتر ، وسخر  فيها من مواصفات  البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية العتيد.
Advertisement
ووفق المعلومات فان الاتصال مع عون كان شديد اللهجة وقيل له" الشارع الزحلي يغلي. رحمونا بقا، وكفانا خسائر في الشارع المسيحي وخاصة الماروني".
ووفق المعلومات فان موقف احد الكادرات العونية من تغريدة نائب زحلة جاء كمحاولة" لترقيع الخبصة" التي قام بها عون.
وكان النائب سليم عون  رد على ما ورد في عظة البطريرك الراعي في عظته لجهة تحديد مواصفات رئيس الجمهورية”، فقال في تغريدة له عبر" تويتر" قبل يومين :"رياض سلامة  في طليعة الذين تنطبق عليهم مواصفات غبطة أبينا البطريرك لموقع رئاسة الجمهورية”.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-16
04:00 | 2022-07-16
02:55 | 2022-07-16
07:16 | 2022-07-16
07:13 | 2022-07-16
06:57 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website