"بعد تغريدة عون" مقرّب من باسيل يصرخ: إرحمونا بقا

أوصل أحد المقربين من "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل رسالة شديدة اللهجة الى النائب سليم عون، على خلفية التغريدة التي نشرها على حسابه على تويتر ، وسخر فيها من مواصفات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية العتيد.

Advertisement

ووفق المعلومات فان الاتصال مع عون كان شديد اللهجة وقيل له" الشارع الزحلي يغلي. رحمونا بقا، وكفانا خسائر في الشارع المسيحي وخاصة الماروني".

ووفق المعلومات فان موقف احد الكادرات العونية من تغريدة نائب زحلة جاء كمحاولة" لترقيع الخبصة" التي قام بها عون.

وكان النائب سليم عون رد على ما ورد في عظة البطريرك الراعي في عظته لجهة تحديد مواصفات رئيس الجمهورية”، فقال في تغريدة له عبر" تويتر" قبل يومين :"رياض سلامة في طليعة الذين تنطبق عليهم مواصفات غبطة أبينا البطريرك لموقع رئاسة الجمهورية”.