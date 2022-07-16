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لبنان
نائب يقدّم أوراق إعتماد رئاسية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-07-2022
|
01:30
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تساءل الذين إستمعوا بدهشة إلى التصريح ما قبل الأخير لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن ترسيم الحدود، عن سبب ذهابه بعيدًا في موقفه الأخير تأييدًا لما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إن لجهة إعتباره أن ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان، أو لجهة ربط ترسيم الحدود البحرية باستخراج الغاز، قائلًا: "ليس المهم فقط ترسيم الحدود، وإنما المهم أيضًا إستخراج النفط والغاز. تريدون غازكم نريد غازنا".
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وفي رأي هؤلاء المتسائلين والمستغربين في آن أن مواقف باسيل من الآن وحتى يحين موعد الإنتخابات النيابية ستصّب في خانة المقاومة كمقدمة لا بدّ منها لتقديم أوراق إعتماده الرئاسية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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