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لبنان

بلدية بيروت "على الخط" وهذا ما فعلته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2022 | 02:15
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في إطار السعي للإسراع في الافادة من هبة الباصات التي قدمتها فرنسا للبنان، تعمل  بلدية بيروت، بحسب مصدر رسمي فيها،  على تزويد وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للنقل المشترك بخرائط تظهر كل  مواقع محطات إنتظار الباصات في شطري العاصمة بيروت، بالإضافة الى خطوط السير الأكثر نفعاً للمواطن.
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وبحسب المصدر" فان الخطوط التقليدية بقيت على حالها ، وتمت إضافة خطوط جديدة في العاصمة من أجل تحسين وضع السير وتخفيف الأعباء على المواطن".
 وأشار المصدر "إلى أن البلدية منفتحة على أي إقتراح لخطوطٍ إضافية".
وعلى الخط الوزاري اكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية  أن الدولة اللبنانية لجأت الى الدولة الفرنسية التي قدمت باصات لخطة النقل المشترك وذلك بعد أن قرر البنك الدولي إلغاء المشروع الاساسي على الرغم من الاتفاق معه على دعم خطة النقل. 
وخلال الاعلان عن إطلاق مناقصات عمومية لتسيير الباصات التابعة للنقل المشترك، أوضح حميه أن الوزارة تعمل على إطار قانوني جديد يرعى العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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