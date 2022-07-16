"كيس" يثير غضب المواطنين

اعتاد اللبنانيون قبل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أن يشتروا كيس الترابة بـ9000 ليرة لبنانية أي ب 6 دولارات على سعر الصرف الرسمي، لكن حاليًّا يواجه بعض المواطنين صعوبة بشراء الترابة إذ إن الكيس الواحد يباع بنحو 170 ألف ليرة أي أيضًا بنحو 6 دولارات على سعر صرف السوق الموازية رغم أنه ينتج محليًّا، وهذا ما أثار غضب المواطنين.

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وأصدرت وزارة الصناعة بيانًا حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين وسبعين ألف ليرة لبنانية ابتداءً من الخميس الماضي، إلا أن المستوردين يقومون ببيع الطن (في حال كان مكان التنزيل قريبًا) بـمليونين و900 ألف ليرة أي نحو 100 دولار.