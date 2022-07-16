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لبنان

صحافي بصفة "معلوم مجهول"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2022 | 02:20
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يستخدم  أحد الصحافيين اسما مستعارا لكتابة مقالات شبه يومية تتناول مرجعا حكوميا.
ويفيد العارفون بأن هذا الصحافي يتعمّد اخفاء هويته عما يكتبه "لحفظ خط الرجعة" مع فريق سياسي كان ملتحقا به.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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