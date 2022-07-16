صحافي بصفة "معلوم مجهول"؟

يستخدم أحد الصحافيين اسما مستعارا لكتابة مقالات شبه يومية تتناول مرجعا حكوميا.

ويفيد العارفون بأن هذا الصحافي يتعمّد اخفاء هويته عما يكتبه "لحفظ خط الرجعة" مع فريق سياسي كان ملتحقا به.