حملة تنظيف في سير - الضنية

انطلقت منذ صباح اليوم، حملة التنظيف التي تنظمها بلدية سير - الضنية بالتعاون مع مواطني وقاطني البلدة حيث ستستمر حتى يوم غد.



وكان قد تجمع المشاركون عند دار البلدية منذ السابعة والنصف صباحاً، حيث القى رئيس البلدية كلمة، ثم بدأت الحملة حيث ستشمل جميع شوارع البلدة.

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