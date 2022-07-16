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لبنان

ارسلان: الترابط بين ترسيم الحدود والأولوية في الاستخراج أو التنقيب أمرٌ أساسي

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:19
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كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني"، النائب السابق طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر":
 
"الكلام عن ترسيم الحدود البحرية كثير، إنّما لا يجوز الاستهتار ولا التقاعس في حماية حقوق لبنان التي يجب أن تبقى مقدّسة وفوق كل اعتبار، ولا التعامل مع الخيانة كوجهة نظر. والترابط بين ترسيم الحدود والأولوية في الاستخراج أو التنقيب أمرٌ أساسي مهما كان الثمن، وإلا ستكون الأيام القادمة علينا أصعب بكثير وخصوصاً على الصعيدين الإقتصادي والمالي. مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني المعذب الذي سرقت ونهبت أمواله هي الأولويّة، وسيادة وطننا واستقلاله هي الأولوية، مهما كثر الكلام والنظريات التي تفرّط في الحقوق".
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