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لبنان

"تيار العزم" في عكار يؤكد دعم إضراب الأساتذة المتفرغين في اللبنانية

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:38
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أكد المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عزالدين الرافعي في بيان، دعم إضراب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "بعد أن وصل هذا الصرح إلى حال يرثى لها وبح صوت الأساتذة وهم يرفعون مطالبهم دون أن يجدوا آذانا صاغية".
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تيار العزم

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