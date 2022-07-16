"تيار العزم" في عكار يؤكد دعم إضراب الأساتذة المتفرغين في اللبنانية

أكد المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار هيثم عزالدين الرافعي في بيان، دعم إضراب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "بعد أن وصل هذا الصرح إلى حال يرثى لها وبح صوت الأساتذة وهم يرفعون مطالبهم دون أن يجدوا آذانا صاغية".

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