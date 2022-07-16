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لبنان

الحرارة إلى ارتفاع ابتداءً من الاثنين... وستصل إلى 36 في هذه المنطقة!

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:53
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يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر في اليومين المقبلين.

ويتحول الطقس اكثر حار بدءا من يوم الاثنين مع ارتفاع الحرارة خصوصاً جبلاً وفي الداخل.

في التفاصيل:
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السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و  ٣٣ درجة  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة. 
٢- الجو : قليل السحب مع تشكل الضباب على المرتفعات 
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الاحد:
 
طقس قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا  ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلةوتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين:
 
طقس قليل السحب مع ارتفاع الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا  ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح  جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
(ال بي سي)
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