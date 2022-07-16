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لبنان

العطلة القضائيّة بدأت

Lebanon 24
16-07-2022 | 03:01
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بدأت العطلة القضائية السنوية ابتداءً من يوم امس ١٥/٧ والتي تستمر حتى نهاية آب. وبالتالي تتوقف جميع الجلسات القضائية والاعمال في قصور العدل في لبنان.
 
 
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