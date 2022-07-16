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لبنان

الرئيس سليمان للسفير القطري: لبنان غير قادر على الاستمرار خارج حضنه العربي

Lebanon 24
16-07-2022 | 03:43
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استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة، السفير القطري ابراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي يرافقه المستشار في السفارة مشعل الكواري، وكان بحث في التطورات المحلية والإقليمية والعلاقات اللبنانية - القطرية.
 
وشدد سليمان على "حتمية عودة لبنان الرسمي إلى حضنه العربي"، مشددا على أن "الشعب اللبناني بغالبيته متمسك بالعلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالدول الخليجية"، داعيا إلى "ضرورة تغليب مصلحة لبنان وعدم السماح باستعماله منصة تضعه في ضفة الخصومة مع تاريخه وتضع مستقبله رهينة المغامرات غير المحسوبة في ظل الغليان المحيط بلبنان".
 
وأسف ل "عدم تشكيل حكومة المرحلة الأخيرة من الولاية الرئاسية، تأخذ على عاتقها الحد من الانهيارات على الصعد كافة، وتواكب الاستحقاق الرئاسي المفترض إتمامه في أسرع وقت لمنع تكرار الفراغ كما حصل في العامين 2007 و2014 بسبب الانحراف عن الأطر الدستورية".
 
وتناول اللقاء تحضيرات دولة قطر للمونديال في تشرين الأول المقبل ول "إكسبو قطر" الذي سيقام العام المقبل.

 
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(الوكالة الوطنية للاعلام)
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