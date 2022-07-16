جثة وقوى أمنيّة وطوق أمنيّ في بلونة... إليكم تفاصيل ما يجري هناك

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثة الشاب ش.ش في منطقة بلونة.



وعُلم أنّه يعاني من مرض التوحّد، وأقدم على رمي نفسه في الساقية.

وحضرت القوى الامنية، وضربت طوقاً أمنياً حول المكان بإنتظار وصول الطبيب الشرعي.