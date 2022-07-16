Advertisement

لبنان

نائب يكشف.. ماذا يجري في محيط السفارة الروسية في بيروت؟

Lebanon 24
16-07-2022 | 04:17
A-
A+
Doc-P-971770-637935672877946683.jpg
Doc-P-971770-637935672877946683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب إدغار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل يُعقَل انو ما في موظّف يداوم في محطة تحويل الأونسكو وتبقى الكهرباء مقطوعة 100% في كامل المنطقة من محيط السفارة الروسية الى محطة الزهيري وكورنيش المزرعة؟".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بو حبيب التقى سفيري روسيا والصين في لبنان
lebanon 24
16/07/2022 14:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية تسلمت من سفير لبنان في روسيا حقيبة دبيلوماسية بأصوات الناخبين
lebanon 24
16/07/2022 14:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان في روسيا يكشف أمراً بارزاً عن "صناديق الاقتراع".. ما هو؟
lebanon 24
16/07/2022 14:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار: أتوقع أن تكون نسبة الاقبال على الانتخابات جيدة (MTV)
lebanon 24
16/07/2022 14:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

روسيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-16
04:00 | 2022-07-16
02:55 | 2022-07-16
07:16 | 2022-07-16
07:13 | 2022-07-16
06:57 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website