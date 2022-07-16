نائب يكشف.. ماذا يجري في محيط السفارة الروسية في بيروت؟

غرّد النائب إدغار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل يُعقَل انو ما في موظّف يداوم في محطة تحويل الأونسكو وتبقى الكهرباء مقطوعة 100% في كامل المنطقة من محيط السفارة الروسية الى محطة الزهيري وكورنيش المزرعة؟".

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