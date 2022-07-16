وزير يُغرّد عن الخطّين 23 و 29: "حقوقنا تشمل ما بعد ذلك بكثير"

غرّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الحقيقة أن حقوقنا لا تقتصر على الخط 23 او على الخط 29، حقوقنا تشمل ما بعد ما بعد ذلك بكثير... فلنتصرف على هذا الأساس... او اقله فلنبقه في الحسبان... اما واجبنا فتحرير فلسطين كل فلسطين، وإن لم يتسن لنا هذا الآن، فإنه حاصل حتما بعد حين!".

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