الجميّل يقدم تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة لهيئة "مكافحة الفساد"

قدّم النائب نديم الجميل الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم، تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفق قانون الإثراء غير المشروع.



وأكد الجميل أن هذه الخطوة "هي واجب كل مسؤول بهدف ترسيخ النزاهة والشفافية والعمل على مكافحة الفساد".

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