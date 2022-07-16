فيديو جديد.. شاهدوا ماذا يجري داخل مرفأ بيروت

بدأت طوّافة تابعة للجيش، صباح اليوم، بعملية إخماد النيران التي اندلعت في إهراءات القمح في مرفأ بيروت.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهد محيط الإهراءات حريقاً مستمراً في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع الذي ضرب المرفأ عام 2020، كما أثار خشية من انهيار الاهراءات.

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اندلعت النيران منذ مطلع الشهر الحالي في القسم المتصدّع من إهراءات الحبوب المعرضة لخطر الانهيار من الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء.



وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً من الصوامع الى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة "فرانس برس".