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لبنان

قاووق: لبنان مع المقاومة أصبح القوة لكل العرب

Lebanon 24
16-07-2022 | 05:55
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 شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "لبنان كان قبل المقاومة عنوان ضعف العرب والحلقة الأضعف، ولكن بمعادلة المقاومة، أصبح عنوان القوة لكل العرب والحامي لبقية الكرامة على امتداد العالم العربي".
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وقال خلال رعايته احتفال التكريم السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة ياطر الجنوبية: "المقاومة هي الحصن الحصين للسيادة والكرامات والثروات اللبنانية، ونحن لا نراهن على وعود أميركية ولا على قمم عربية لنحمي السيادة ونستعيد حقنا في ثرواتنا".
 
وأشار إلى أن "السفارة الأميركية تتصل بإعلاميين وسياسيين في لبنان من أجل أن يردوا على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لأن أميركا مغتاظة جدا من معادلات المقاومة، ولأن هناك بعض السياسيين والإعلاميين يقبلون على أنفسهم بأن ينجروا إلى التحريض على الفتنة الداخلية، وهم كما خسروا في الماضي شرف المشاركة في تحرير الأرض، سيخسرون مجددا شرف المشاركة في استعادة ثرواتنا النفطية والغازية".

وختم: "عندما سمح النظام السعودي للطائرات الإسرائيلية بأن تحلق فوق بلاد الحرمين، أساء واستفز مليار و800 مليون مسلم في هذا العالم، وعندما يتعاون النظام السعودي أمنيا وعسكريا مع الكيان الإسرائيلي، يصبح شريكا في العدوانية الإسرائيلية على سوريا ولبنان وفلسطين. كفى بذلك خيانة للأمة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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