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لبنان

"المعلومات" توقف ضابطاً بارزاً في قوى الأمن.. من هو؟

Lebanon 24
16-07-2022 | 06:10
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أعلنت السيدة جويل باسيل، زوجة الضابط في قوى الأمن الداخلي الرائد ميشال مطران، أنّ "شعبة المعلومات" أوقفت الأخير مساء أمس الجمعة وذلك بعد استدعائه من منزله في زحلة.
 
وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، أشارت باسيل إلى أنّ سبب التوقيف هو "بوست" كتبه مطران على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 6 أيام.
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وأرفقت باسيل تغريدتها بهاشتاغ #الحرية_لميشال_مطران، كما نشرت المنشور الذي يُرجح أن يكون مطران قد أوقف بسببه، والذي أشار فيه إلى أنّ الأعداد اليومية لضحايا حوادث السير في لبنان تزداد بشكل كبير. 
 
يُشار إلى أن مطران هو ضابط متخصص بالسلامة المرورية، وقد ذاع صيته بشكل كبير على هذا الصعيد خصوصاً أنه كان من مؤسسي حساب غرفة "التحكم المروري" عبر "تويتر". 
 
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