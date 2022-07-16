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لبنان

بعد حادثة مقتل الشابين في راشيا.. أمن الدولة توضح: أحدهما فارّ من الخدمة

Lebanon 24
16-07-2022 | 06:17
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صَدرَ عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

تناولت بعض وسائل الإعلام صباح اليوم، خبراً عن مقتل شابّين في منطقة جبل ينطا – راشيّا، قرب الحدود اللبنانيّة السوريّة، أحدهما العنصر طارق زيدان من عديد المديريّة العامّة لأمن الدّولة، ويهم المديريّة أن توضح أنّ طارق زيدان، كان من عسكريّيها، قبل فراره من الخدمة منذ تاريخ 24-10-2021 وهو محال بسبب فراره أمام المحكمة العسكريّة بموجب إشارة القضاء المختصّ، لذا اقتضى التوضيح.
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