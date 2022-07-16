تكريم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية

كرّم الصالون الثقافي في بيروت، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور أحمد رباح، وذلك في منزل المحامي زكريا الغول، بحضور المحتفى به وثلّة من أساتذة الجامعة اللبنانية.

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ألقى الدكتور رباح كلمة تناول فيها أحوال الجامعة اللبنانية بالتوازي مع أوضاع لبنان ككيان ودولة، فكأن مصير الجامعة الوطنية وما يحيق بها من مخاطر، هو مرآة صادقة لما يحيط بالوطن من خطر وجودي تهدّده في الصميم.

وفي كلمته قال الغول: "العميد رباح استلم عمادة كلية الأداب، وأحدث نقلة نوعية في المناهج المتبعة، ناهيك عن عديد الاتفاقيات التي وقّعها مع عدد من الجامعات الأجنبية التي أفادت وتفيد طلاب كلية الأداب في مختلف الاختصاصات".