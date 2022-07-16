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لبنان

نقابات العمال والمستخدمين تدعم الإضراب في القطاع العام

Lebanon 24
16-07-2022 | 06:33
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أكد رئيس الاتحاد لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله في بيان، "دعم الإضراب في القطاع العام، بعد أن تآكلت رواتب الموظفين لتفقد 95 % من قيمتها الشرائية".
 
وشدد على أن "الاتحاد يعلن وقوفه مع الزملاء في الوكالة الوطنية للاعلام حتى تحقيق مطالبهم المعيشية ومنها تصحيح رواتبهم"، رافضا "أي زيادة غلاء معيشة من خلال منصة جديدة يطلقها حاكم مصرف لبنان لفئة دون أخرى في القطاع العام، وعلى الحكومة حصرا أن تصدر مرسوما اشتراعيا بزيادة غلاء معيشة وتصحيح الأجور والرواتب".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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