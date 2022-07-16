في البيرة - عكار.. مداهمة للجيش وتوقيف أحد المطلوبين

نفذ الجيش مداهمة في منطقة البيرة - عكار لتوقيف أحد المطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وإثر ذلك، أقدم أهل الموقوف على قطع الطريق العام في البلدة لبعض الوقت احتجاجاً على توقيف المطلوب.