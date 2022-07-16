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لبنان

في البيرة - عكار.. مداهمة للجيش وتوقيف أحد المطلوبين

Lebanon 24
16-07-2022 | 07:16
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نفذ الجيش مداهمة في منطقة البيرة - عكار لتوقيف أحد المطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وإثر ذلك، أقدم أهل الموقوف على قطع الطريق العام في البلدة لبعض الوقت احتجاجاً على توقيف المطلوب.
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