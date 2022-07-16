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لبنان

بالأرقام.. إليكم المحافظة التي شهدت أعلى نسبة نجاح في امتحانات "البروفيه"

Lebanon 24
16-07-2022 | 07:37
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نشر مدير عام التربية بالتكليف عماد الأشقر جدولاً يوثق نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة "البروفيه" بحسب المحافظات.
 
ووفقاً للجدول، فقد كانت نسبة النجاح في محافظة جبل لبنان هي الأعلى مقارنة بباقي المحافظات، إذ بلغت 85.07%. أما المحافظة التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث نسبة النجاح، فكانت محافظة النبطية برقم 80.10%. 
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واحتلت محافظة بيروت المرتبة الثالثة بنسبة نجاح فيها بلغت 79.67%، فيما جاءت محافظة البقاع في المرتبة الرابعة بنسبة 78.15%.
 
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب محافظة الشمال إذ بلغت نسبة النجاح فيها 75.67%، بينما كانت المرتبة السادسة من نصيب محافظة الجنوب بنسبة نجاح بلغت 74.38%.
 
وفي ما خصّ المرتبة السابعة، فقد تربعت فيها محافظة بعلبك - الهرمل بنسبة نجاح بلغت 73.40%.
 
وبحسب الجدول الذي نشره الأشقر، فإنّ نسبة النجاح الإجمالية في كل لبنان بلغت 79.2%. 
 
 
 
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