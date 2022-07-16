إقفال وختم معدات موسيقى مؤسستين سياحيتين مخالفتين

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- أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه "بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وبناء على قرار مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، صدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرارا حمل الرقم 944/ب قضى بإقفال ووضع الاختام على معدات موسيقى وصوت عائدة لمؤسستين سياحيتين، وذلك لعدم التزامهما بمضمون البلاغين عدد 880/2022 تاريخ 1/2/2022 وعدد 4430/2022 تاريخ 20/5/2022 المتضمنين وجوب الإلتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة رقم 262 تاريخ 25/2/2009، ونظرا لتكرار المخالفات، وجاء في نص القرار:المادة الأولى: تقفل وتوضع الأختام على كل معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسستين السياحيتين "Central Station" و"Under Ground" الكائنتين في شارع أرمينيا– محلة مار مخايل ويمنع تشغيل أي جهاز يصدر عنه موسيقى طوال فترة وضع الأختام.المادة الثانية: يمنع منعا باتا فك أو نزع أو إتلاف الختم تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملا بالمادة 368 من قانون العقوبات وإقفال الملهين نهائيا.وقد قام ليل أمس مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس بيروت بتنفيذ مضمون هذا القرار".