29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رعد: لن نتنازل عن حقنا في استثمار ثرواتنا وفي رسم حدود سيادتنا
Lebanon 24
16-07-2022
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أن في مواجهة العدو الإسرائيلي وبالفم الملآن نقول له، إن الغاز في منطقتنا الإقتصادية الخاصة هو حق لنا، ونحن أولى من كل العالم بأن نستثمر حقنا في مياهنا وفي غازنا".
Advertisement
أضاف: "عندما نشير الى خيار حرب تتيح لنا أن نعيش بكرامة وألا نمتهن التزلف ولا التسول من الآخرين ولا طلب الأعطيات منه، إنما نريد أن نقول نحن الأحرار ويجب أن تعرفوا مع من تتعاملون" .
وخلال حفل افتتاح مشهدية نظمها "حزب الله" لشهيد الحزب رضا ياسين "أبو علي رضا" في بلدة عدشيت الجنوبية، بحضور شخصيات وفاعليات ومواطنين قال رعد: "نحن لا نتمنى الحرب لكننا جاهزون لها ومتهيئون لها، وإذا رأيتم من قائدنا الشهيد في مطلع مقاومتنا بعض البأس منه ومن لحقه من الشهداء، فسترون بأسِّنا في الأيام المقبلة حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان".
وختم رعد: "لن نتنازل عن حقنا في استثمار ثرواتنا وفي رسم حدود سيادتنا، نحن الذين نقرر ذلك ونقف إلى جانب كل مخلص في هذه الدولة، من أجل أن نحمي كرامة البلد وأبنائه من كل الطوائف وكل المناطق، حتى الذين لا يقدرون الأمور ولا يحسنون فهم الأوضاع" .
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر كرتونة البَيض في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. إليكم الرقم الجديد
Lebanon 24
سعر كرتونة البَيض في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. إليكم الرقم الجديد
13:22 | 2022-07-15
15/07/2022 01:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
13:48 | 2022-07-15
15/07/2022 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار خبر عن استهداف رياض سلامة في بيروت.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
انتشار خبر عن استهداف رياض سلامة في بيروت.. ما حقيقته؟
16:45 | 2022-07-15
15/07/2022 04:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. فيديو يرصد ما جرى بالتفاصيل
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. فيديو يرصد ما جرى بالتفاصيل
14:30 | 2022-07-15
15/07/2022 02:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"بعد تغريدة عون" مقرّب من باسيل يصرخ: إرحمونا بقا
Lebanon 24
"بعد تغريدة عون" مقرّب من باسيل يصرخ: إرحمونا بقا
01:15 | 2022-07-16
16/07/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:23 | 2022-07-16
جنبلاط: حماية ثروات لبنان لا تكون بتعريضه لمزيد من الأخطار
11:07 | 2022-07-16
"اللي خلف ما مات".. إبن شهيد انفجار المرفأ نجحَ بـ"البروفيه" والناشطون يحتلفون!
10:50 | 2022-07-16
ابراهيم: الظروف الدولية والإقليمية تفرض علينا الوصول للتسوية لا الحق في ترسيم الحدود
10:10 | 2022-07-16
حميه من أمام نفق رأس البياضة في الناقورة: لاستعادة كل شبر منه
09:24 | 2022-07-16
جعجع: هذه هي أسباب تصعيد حزب الله العسكري والسياسي
08:20 | 2022-07-16
المرتضى: إسرائيل عدوة لبنان وكل اللبنانيين والمقاومة درع لبنان
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
16/07/2022 18:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
16/07/2022 18:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
16/07/2022 18:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact