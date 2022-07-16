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لبنان

"اللي خلف ما مات".. إبن شهيد انفجار المرفأ نجحَ بـ"البروفيه" والناشطون يحتلفون!

Lebanon 24
16-07-2022 | 11:07
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب عبّاس علي مشيك، نجل الشهيد علي مشيك الذي استشهد إبّان انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وذكر الناشطون في منشوراتهم أن الشاب عبّاس كان من بين الناجحين في امتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه"، مشيرين إلى أنّهم فخورون به كثيراً، وأن الفرح يغمر والده في السماء عندما يرى أن نجله يتقدّم في حياته. 
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يُشار إلى أنّ الشهيد علي مشيك كان يعمل حمّالاً في المرفأ مقابل 24 ألف ليرة يومياً، وهو أب لـ3 أبناء. ويوم 4 آب 2020، عاد مشيك إلى المرفأ بعد انتهاء دوامه مقابل 5 آلاف ليرة لإفراغ حمولة من القمح، إلا أنه استشهد بسبب الانفجار. 
 
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