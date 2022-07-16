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لبنان
جنبلاط: حماية ثروات لبنان لا تكون بتعريضه لمزيد من الأخطار
Lebanon 24
16-07-2022
|
11:23
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دعا رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط "بعض الأطراف" إلى "التوقف عن تحميل لبنان ما لا يحتمل فوق الأزمات المتراكمة التي أنهكت اللبنانيين دون استثناء"، مشددا على أن "حماية ثروات لبنان لا تكون بتعريضه لمزيد من الأخطار، بل بعمل وطني مشترك يقارب كل الاستحقاقات والملفات بجدية وحزم وحسم، حماية لفرصة الإنقاذ الأخيرة المتاحة والمتمثلة بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالإجراءات التي تؤمن للمواطنين مسارا مختلفا عن المسار الانحداري القائم".
وشدد على "ضرورة الاسراع في إنجاز تشكيل الحكومة ولاحقا انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإطلاق عجلة الإصلاح والانقاذ المطلوبين"، مؤكداً "أهمية إيلاء البرامج الاجتماعية الاهتمام الكافي، سواء المشاريع التي أطلقت او تلك التي تنتظر التمويل مثل البطاقة التمويلية، اذ ان هذه البرامج كفيلة وحدها برفع جزء من المعاناة عن كاهل المواطنين المكشوفين على أوضاع أكثر سوءا". ودعا المجلس النيابي في هذا المجال الى "إقرار القوانين التي تساهم في هذه العجلة، وفي مقدمها مشروع الموازنة العامة".
وأمام وفد من اتحادات بلديات ورؤساء بلديات في الشوف التقاه ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، طالب جنبلاط بـ"إعطاء البلديات حقوقها المشروعة ومستحقاتها المالية من الصندوق البلدي المستقل وعدم الانتظار اكثر، رأفة بالناس وبالمؤسسات في ظل الظروف القاسية التي تمر على البلد".
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