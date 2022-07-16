قمة جدّة تطرّقت إلى لبنان بشكل لافت.. ماذا قيل عن مساعدته وأمنه؟

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عبر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة في البيان الختامي لـ "قمة جدة للأمن والتنمية" عن "دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي".كذلك، فقد نوّه القادة بـ"انعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".وبالنسبة الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد دعا القادة "جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية"، مشيدين بجهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان".ونوه البيان بشكل خاص بـ "مبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني، وتاكيد الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".كما رحب القادة بـ"الدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية"، كما دعوا "جميع أصدقاء لبنان "للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره".وشدد البيان على" أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".