تدابير سير في جزين يوم غد الأحد.. ما السّبب؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



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المراحل الخاصة الاولى والثالثة والخامسة للسرعة: (11،41 كلمترا). "ينظم يوم الأحد 17-7-2022، في مدينة جزين، رالي جزين العاشر، ويتألف من 7 مراحل خاصة للسرعة، بحيث ينطلق المتسابقون اعتبارا من الساعة السابعة صباحا، على الشكل التالي:المراحل الخاصة الاولى والثالثة والخامسة للسرعة: (11،41 كلمترا).

بقسطا- كفرفالوس: تنطلق هذه المرحلة من بقسطا صعودا باتجاه كرخا- مراح الحباس وصولا حتى كفرفالوس قرب الطريق العام. وسيتم منع وقوف ومرور الآليات على هذه الطريق، اعتبارا من الساعة 6.10 حتى الساعة 8.40، ومن الساعة 8.57 ولغاية الساعة 11.27، ومن الساعة 11.44 لغاية الساعة 14:14.



المراحل الخاصة الثانية والرابعة والسادسة للسرعة: (16،80 كلم).





المرحلة الاستعراضية الخاصة السابعة (20،1 كلم) برتي- حيطورة: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعودا نحو ريمات _ صيدون _ حيداب القطين مرورا بالمكنونية وقيتولي وصولا إلى طريق حيطورة، وسيتم منع وقوف ومرور الآليات على هذه الطريق اعتبارا من الساعة 6.43 حتى الساعة 9.13، ومن الساعة 9.30 ولغاية الساعة 12.00، ومن الساعة 12.17 وحتى الساعة 14.47.المرحلة الاستعراضية الخاصة السابعة (20،1 كلم)



جزين: تنطلق هذه المرحلة من ساحة بلدية جزين باتجاه طريق كفرحونة / مفرق مستشفى جزين، ثم العودة إلى نقطة الانطلاق. تقفل هذه الطريق من الساعة 13.23 حتى الساعة 15.30



كما سيقام مركز تجمع ومنطقة خدمة في ساحة جزين، اعتبارا من الساعة 6.00 لغاية الساعة 13.00 من التاريخ المذكور.



يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على السلامة العامة، ومنعا للازدحام".