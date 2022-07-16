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لبنان

كارثة تضربُ عرسال.. شاحنة تدهس سيارات وسقوط قتلى وجرحى! (فيديو)

Lebanon 24
16-07-2022 | 12:24
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شهدت بلدة عرسال، مساء اليوم السبت، حادثاً مروعاً، إذ فقد أحد الشبان السيطرة على شاحنة محمّلة بالصخور أثناء قيادتها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الشاحنة اصطدمت بعدد من السيارات إلى جانب صهريج مخصص لنقل المياه الذي اصطدم بدوره بجدار أحد المنازل أيضاً.
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وعلى الفور، هرع أبناء البلدة وسيارات الإسعاف إلى المكان، وقد تحدثت المصادر عن سقوط أكثر من 5 ضحايا وقد عُرف منهم: "ن.الفليطي"، "ه.الفليطي"، "ب.الفليطي"، "ف.الفليطي" و "ش.الفليطي".
 
كذلك، أسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى، كما تحدث المصادر عن وجود مفقودين.
 
 
 
 
 
 
 
 
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