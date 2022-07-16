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لبنان

"التقدمي": لمعالجة شاملة للواقع المأسوي لموظفي القطاع العام

Lebanon 24
16-07-2022 | 12:43
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

"مع التفاقم المستمر والخطير للأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة، وفي ظل الغياب المطلق لأي خطوات رسمية لفتح طريق المعالجة الصحيحة لكل ما هو حاصل، فإن التحرك الاحتجاجي الذي اتخذه الزملاء الصحافيون والإعلاميون في الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية، كما في تلفزيون لبنان، هو تحرك محق يعبر ليس فقط عن مطالبهم البديهية وحسب، بل عن مطالب كل العاملين في القطاع العام الذين باتوا في عجز تام عن تأمين لقمة عيشهم، ما يهدد الأمن الاجتماعي بالدرجة الأولى ويهدد بنيان الدولة المؤسساتي وعصبها الإداري بدرجة أساس".
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أضاف: "وعليه، نرفع الصوت مع كل الزملاء للمطالبة بإنصاف من يستحق، وإطلاق ورشة عمل متكاملة على مستوى الدولة لمعالجة شاملة غير مجتزأة لكل الواقع المأسوي لموظفي القطاع العام، تبدأ بإقرار كل الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي باتت أكثر من ضرورية لوقف الانهيار، وفي مقدمها إنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقرار الكابيتال الكونترول وخطة التعافي ووقف النزف في ملف الكهرباء، وأن يقترن ذلك بمقاربة حكومية مختلفة للإعلام الرسمي تعيد إليه الدور الوطني الذي لم يتخل عنه الزملاء في أصعب الظروف. فهل من يعتزم بهذه الحكومة القيام بكل ذلك؟ وهل مَن يعود إلى فترة تولي الحزب التقدمي الاشتراكي مع الوزير غازي العريضي وزارة الإعلام على سبيل المثال، وما تم إنجازه آنذاك لناحية النهوض بالقطاع والبناء عليه اليوم لإعادة هيكلة كل القطاع العام وترشيده، وبالتالي إنقاذ ليس فقط ما بقي من إعلام وإعلاميين وقطاعات عامة، بل والدولة برمتها؟!"
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