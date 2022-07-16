لحظات وداعية جميلة للحجاج اللبنانيين في السعودية.. شاهدوا الفيديو

نشر السفير السعودي في لبنان وليد البخاري فيديو على صفحته على موقع تويتر للحجاج اللبنانيين المغادرين للمملكة العربية السعودية، وكتب: اللحظات الوداعية الجميلة لحجاج لبنان مغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تقبل الله منهم صالح الأعمال، ونحمد الله الذي وفق المملكة لخدمتهم وكافة ضيوف الرحمن بيسرٍ وأمنٍ واطمئنان.

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