لحظات وداعية جميلة للحجاج اللبنانيين في السعودية.. شاهدوا الفيديو

اللحظات الوداعية الجميلة لحجاج #لبنان مغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تقبل الله منهم صالح الأعمال، ونحمد الله الذي وفق المملكة لخدمتهم وكافة ضيوف الرحمن بيسرٍ وأمنٍ واطمئنان.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/F7FcHNRdcQ
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) July 16, 2022
اللحظات الوداعية الجميلة لحجاج #لبنان مغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تقبل الله منهم صالح الأعمال، ونحمد الله الذي وفق المملكة لخدمتهم وكافة ضيوف الرحمن بيسرٍ وأمنٍ واطمئنان.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/F7FcHNRdcQ