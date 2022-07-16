في القاع.. العثور على شخصٍ جثة هامدة داخل منزله

عُثر، اليوم السبت، على المدعو "ف.ش." جثة هامدة داخله منزله في بلدة القاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لكشف ملابساته.