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لبنان

سعر الـ500 ليرة "حجر" لا يخطر في البال.. كم يبلغ بالدولار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2022 | 14:16
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أضحت قطعة الـ500 ليرة لبنانية الحديديّة من العملات التي تفتقدها الأسواق، في حين أنّ تجميعها بات يقتصرُ على عددٍ من الأشخاص الذين لديهم "هواية" الاحتفاظ بالعملات.
 
وحالياً، فإن قيمة الـ500 ليرة لبنانية ارتفعت كثيراً، وبات بإمكان حاملها أن يبيعها بأعلى من ثمنها وبالدولار الأميركي.
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وما لا يعرفه البعض هو أنّ قطعة الـ500 ليرة تتكوّن من معدن "النيكل" بشكل أساسي، ويتراوح وزنها بين 4 و 7 غرامات. وحالياً، وبحسب السوق، فإن سعر الكيلو من الـ500 ليرة لبنانية يتجاوز الـ20 دولاراً أميركياً في بعض الأماكن، أي ما يناهز الـ600 ألف ليرة لبنانية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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