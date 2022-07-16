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لبنان

ميقاتي: نثمّن بيان "قمة جدة" لتأكيده الوقوف إلى جانب لبنان

Lebanon 24
16-07-2022 | 14:38
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قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر" تويتر": "نثمن ما ورد في البيان الختامي لـ"قمة جدّة للامن والتنمية" لجهة الوقوف الى جانب لبنان وخاصة دعم الجيش وقوى الامن الداخلي ومؤازرتها لتتمكن من بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، اضافة الى دعوة جميع أصدقاء لبنان للمشاركة في الجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره".
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