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لبنان
لبنانيون يتعرضون لحادث سير مروع في السعودية
Lebanon 24
16-07-2022
|
16:15
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تعرض 5 شبان من بلدة إيزال الضنية لحادث سير مروع في المملكة العربية السعودية أثناء عودتهم من عملهم.
وافادت المصادر ان حالتهم جميعهم بخير.
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