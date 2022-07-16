Advertisement

لبنان

لبنانيون يتعرضون لحادث سير مروع في السعودية

Lebanon 24
16-07-2022 | 16:15
A-
A+
Doc-P-971917-637936105616211342.jpeg
Doc-P-971917-637936105616211342.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض 5 شبان من بلدة إيزال الضنية لحادث سير مروع في المملكة العربية السعودية أثناء عودتهم من عملهم.
وافادت المصادر ان حالتهم جميعهم بخير.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحظات وداعية جميلة للحجاج اللبنانيين في السعودية.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
17/07/2022 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يفوز على السعودية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بكرة السلة
lebanon 24
17/07/2022 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز منتخب لبنان على منتخب السعودية 90 -60 ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العالم بكرة السلة
lebanon 24
17/07/2022 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لم تصلني اي كلمة سلبية من السعوديين وانا لا يمكن ان اقف حجر عثرة ولن اختلف مع السعودي ولا اكون رأس حربة عكس الارادة السعودية في لبنان
lebanon 24
17/07/2022 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24

السعودية

لبنان

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:32 | 2022-07-16
15:16 | 2022-07-16
14:49 | 2022-07-16
14:38 | 2022-07-16
14:16 | 2022-07-16
14:01 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website