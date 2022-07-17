Advertisement

لبنان

شرطان لإكتمال "السيناريو" الرئاسي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-07-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-971964-637936420993332017.jpg
Doc-P-971964-637936420993332017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على رغم أن باب "العرض" الرئاسي قد فتح باكرًا فإن المؤشرات الحسّية لا يزال يشوبها الغموض، وإن كان رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية لا يزال حتى هذه الساعة المرشحّ الجدّي الوحيد

لكن "سيناريو" وصوله إلى قصر بعبدا، حسب مصدر متابع، يتعزز إذا توافر شرطان: الأول، تأمين نصاب الثلثين المتوقف على خيارات القوى المعارضة، وفي طليعتها "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب اللبنانية ونواب "17 تشرين" وعدد من النواب المستقليّن

أمّا الشرط الثاني فهو تأمين الأغلبية النيابية في محاولة لإستنساخ واحد من مشهدين: إما إعادة إحياء الأكثرية التي إنتخبت الرئيس نبيه بري، وهنا لا بد من مشاركة وليد جنبلاط ونواب "قدامى المستقبل"، وإما إعادة إحياء أكثرية إنتخاب إلياس بو صعب، وهنا لا بد من مشاركة "تكتل لبنان القوي". 

حتى الآن يبدو أن الإحتمال الثاني ضعيف، ولو أن الأجواء التي تُنقل عن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لا تتسم بالسلبية المطلقة، وقد تفتح الباب أمام خيارات تفاهمية لم تنضج بعد.

وفي السياق ذاته تفيد  مصادر مطلعة ان موقف  رئيس  حزب القوات اللبنانية سمير جعجع  من موضوع ترشيح قائد الحيش العماد جوزاف عون  وقوله " اذا  تبيّن ان حظوظه متقدّمة فاننا طبعا سندعمه"، لن يكون الاخير بالنسبة للقوى السياسية بل ستتبعه خطوات واضحة من قوى قريبة من "الخط السيادي" ستعلن ايضا عن ترشيح  ترشيح عون او دعمه.

وقالت المصادر ان خيار ترشيح قائد الجيش قد يحرج فريق الاكثرية القديمة اي القوى المتحالفة مع  حزب الله التي ترغب بإيصال شخصية قريبة منها سياسيا الى حد بعيد كفرجية مثلا.

وترى المصادر ان خطوة دعم عون في حال تم استكمالها من احزاب وقوى سياسية وازنة ستحظى بتأييد اكثرية النواب من دون معرفة اذا كانت ستستطيع تأمين النصال الكافي لعقد جلسة الانتخاب.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2022-07-17
06:00 | 2022-07-17
05:00 | 2022-07-17
08:33 | 2022-07-17
08:22 | 2022-07-17
08:12 | 2022-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website