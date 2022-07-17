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لبنان

حزب الله سيرفع وتيرة تحركاته بهذه الخطوات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-07-2022 | 01:30
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تفيد مصادر مطلعة أن حزب الله سيقوم بتنفيذ خطوات عسكرية وامنية ضد اسرائيل في المقبل من الايام في حال عدم تحريك مسار المفاوضات  الحدودية البحرية غير المباشرة بطرق واضحة وعملية وايجابية.

وتقول المصادر ان حزب الله سيبدأ تدريجيا رفع وتيرة هجومه، وسيحرص على توجيه رسائل بالنار الى اسرائيل قد تكون اعلى من مستوى رسائل المسيّرات لكنها ستبقى دون مستوى الذهاب الى الحرب ما دامت عملية  استخراج الغاز  لم تبدأ بعد في  حقل كاريش".

وترى المصادر "ان الحزب يتوقع ردودا اسرائيلية محدودة على بعض الخطوات، لكن الامر سيبقى مضبوطا في الاسابيع المقبلة". اما التصعيد الكبير ، بحسب المصادر، "فسيبدأ في حال فشل المفاوضات بشكل كامل".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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