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لبنان

تهافت على شراء الذهب.. ماذا عن "الأونصات"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-07-2022 | 01:45
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لوحظ في الفترة الأخيرة تهافت اللبنانيين على شراء الذهب وذلك في ظل التراجع الملحوظ لسعر الذهب عالمياً إذ بلغ حالياً 1704.71 دولاراً للأونصة إضافة إلى تراجع أسعار العملات المشفرة ليُضاف إليها تراجع سعر اليورو أمام الدولار.

 

وتشهد محال بيع المجوهرات حركة لافتة جداً، ليس فقط من قبل المقيمين، بل أيضا من قبل المغتربين الذين يفضلون شراء الذهب من لبنان على اعتبار ان سعره أرخص من الخارج.

 

ويوضح صاحب أحد متاجر الذهب ان "سبب هذا الإقبال هو ان الأزمات النقدية جعلت الناس يخشون العملة الورقية والجميع يُحاول التخلّص منها عبر تحويلها إلى ملاذات آمنة وعلى رأسها الذهب"، مشيراً إلى "ان "المعدن الأصفر" لا يخسر كثيرا من قيمته إذا لم يتم بيعه".

 

ويؤكد ان "الذهب أضمن وأكثر أماناً من اي شيء آخر حتى من الدولار الذي يتلاعب سعره بشكل كبير"، لافتاً إلى ان "بعض التجار نفد لديهم مخزون الأونصات". 

أما عن الأسعار، فيشير إلى ان "ليرة الذهب تُباع حالياً بنحو 396 دولارا، فيما سعر أونصة الذهب فيبلغ نحو 1781 دولاراً".

 

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المصدر: لبنان 24

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