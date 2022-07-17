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لبنان

معاشات النواب لا تكفي حتى لـ "الضيافات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-07-2022 | 02:15
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يشتكي عدد من النواب الجدد، خصوصًا أولئك الذين رواتبهم الأخرى، سواء أكانت تعليمية أو إستشارية، متدنية نسبيًا، من أن رواتبهم النيابية غير كافية حتى لتأمين أدنى متطلبات الضيافة، التي تفرضها حياتهم الإجتماعية الجديدة، بإعتبار أن منازل النواب يجب أن تبقى مفتوحة أمام الزوار وأمام أصحاب المراجعات، وهم كثر في هذه الأوقات العصيبة

ويقول أحد النواب، وهو من بيئة شعبية متواضعة، أن أكثر زوارّه هم من طالبي وظائف لأولادهم، الذين تُقفل في وجوههم أبواب الرزق، وذلك بسبب عدم توافر فرص عمل كافية، وبالأخص لحملة الشهادات الجامعية، وهم بالآلاف سنويًا.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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