"تصدّر مجموعته".. منتخب لبنان يهزم نظيره الهندي في بطولة آسيا لكرة السلّة

فاز منتخب لبنان لكرة السلة على نظيره الهندي بنتيجة 104 مقابل 63، وذلك خلال فعاليات بطولة كأس آسيا لكرة السلة.

وتصدّر منتخب الأرز مجموعته من دون أي خسارة، ليتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهاي من البطولة.