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لبنان

محاولة قتلٍ في بر الياس.. هكذا تحرّكت شعبة "المعلومات" لكشف الفاعل

Lebanon 24
17-07-2022 | 03:47
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 12-7-2022، أُدخل الى غرفة العناية الفائقة في أحد المستشفيات المواطن: (ع. ب.، مواليد عام 1988)، وهو مصاب بطعنة سكين في صدره لجهة القلب نتيجة اشكال فوري حصل بينه وبين شخص من الجنسية السورية في محلة مفرق المرج / برالياس، كما تبيّن أن المصاب وضعه الصحي غير مستقرّ.
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على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها في مكان حصول الاشكال، ونتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توصّلت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ص. م. (مواليد عام 2005، سوري)، وهو من أصحاب السوابق بجرم محاولة قتل، وسبق أن أوقف في العام 2021 لإقدامه على طعن مواطن في خاصرته في محلة المصنع.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة. وبالتاريخ ذاته، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من القاء القبض عليه في محلة بر الياس، وضبطت بحوزته السكين الذي استخدمه اثناء الاشكال.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على طعن المواطن (ع. ب.) على خلفية اشكال فوري حصل بينهما.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع أداة الجريمة المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء.
 
 
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