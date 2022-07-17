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لبنان

"تحرّك أمني".. ماذا حصل في طرابلس فجر اليوم؟

Lebanon 24
17-07-2022 | 04:21
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دهمت قوة من "مخابرات الجيش"، فجر اليوم الأحد، عدداً من المنازل في مدينة طرابلس على خلفية اطلاق النار الذي شهدته مدينة طرابلس أثناء إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية، والذي أدّى إلى سقوط جرحى واضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة نتيجة الرصاص الطائش.
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وأسفرت المداهمات التي نفذتها وحدات الجيش عن توقيف 7 أشخاص وهم: "س.ع" - "ع.ح" - "خ.ج" - "ع.ج" - "م.ن" - "م.ح" و "ع.ق.ن".
 
كذلك، تمّت مصادرة أسلحة حربية موجودة داخل منازل عدد من الموقوفين، وقد تم تسليمهم جميعاً مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
 
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