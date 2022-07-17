"تحرّك أمني".. ماذا حصل في طرابلس فجر اليوم؟

وأسفرت المداهمات التي نفذتها وحدات الجيش عن توقيف 7 أشخاص وهم: "س.ع" - "ع.ح" - "خ.ج" - "ع.ج" - "م.ن" - "م.ح" و "ع.ق.ن".

كذلك، تمّت مصادرة أسلحة حربية موجودة داخل منازل عدد من الموقوفين، وقد تم تسليمهم جميعاً م ع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.