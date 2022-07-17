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لبنان

رعد: لا مكان للعدو الإسرائيلي في منطقتنا

Lebanon 24
17-07-2022 | 04:37
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أكد النائب محمد رعد خلال احتفالٍ أقيم في موقع "الدبشة" بين بلدتي كفرتبنيت وكفررمان أنّ "الشعب اللبناني هو سيد البلد"، مؤكداً أن "أبناء هذا الوطن هم الذين يرسمون سياساته وفق مصالحهم وأجيالهم المقبلة، وليس وفق البرامج التي تقوم الغرف السوداء بإعدادها".
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وتابع: "سيكتشف هؤلاء أنّ الرّهان على العدوّ الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأنّ العدوّ الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة بدءًا من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل وصولًا إلى كلّ الشّعوب المقاومة في منطقتنا".
 
 
 
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