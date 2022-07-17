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لبنان

نداءٌ من الراعي لأميركا.. هذا ما قاله عن النفط والغاز

Lebanon 24
17-07-2022 | 04:42
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أكدّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "ليس بمقدور لبنان الانتظار طويلاً لاستخراج النفط والغاز"، متمنياً على الولايات المتحدة أن تحسم الموضوع مع إسرائيل. 
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كلامُ الراعي جاء خلال عظة الأحد في الديمان، إذ لفت إلى أنّ "الشعب ينتظر حلولاً انقاذية ويأمل أن تنحسر عنه الأزمات"، وأضاف: "المشاكل السياسية تضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين، كما تضعف ثقة الخارج بلبنان".

وطالب الراعي القوى السياسية أن "تبتعد عن أجواء التحدي في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحدي وجودي في تاريخه"، وقال: "هذه التحديات تعسر انتخاب رئيس جمهورية، وهذا التعسر نرفضه بشدة".

مع هذا، فقد تمنى الراعي على القوى السياسية العمل والسعي بشكل جدّي لإنتخاب رئيس جمهورية يحمل القضية اللبنانية.
 
 
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