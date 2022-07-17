في احدى القرى الجنوبية... سقوط شخصين في بئر للمياه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شخصين في بئر للمياه في بلدة "صديقين" الجنوبية .

وتمكن الاهالي بالتعاون فرق الإسعاف من نشلهم من البئر، وعملوا على نقلهم الى أحد المستشفيات في مدينة صور.