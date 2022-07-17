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لبنان

في احدى القرى الجنوبية... سقوط شخصين في بئر للمياه

Lebanon 24
17-07-2022 | 05:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شخصين في بئر للمياه في بلدة "صديقين" الجنوبية .
 
وتمكن الاهالي بالتعاون فرق الإسعاف من نشلهم من البئر، وعملوا على نقلهم  الى أحد المستشفيات في مدينة صور.
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