في داريا.. انقلاب آلية للدفاع المدني خلال توجهها لإخماد حريق

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانقلاب آلية إطفاء كبيرة تابعة للدفاع المدني - مركز شحيم الاقليمي، في أثناء توجهها لتنفيذ مهمة إخماد حريق في منطقة ضهور داريا، إذ فقد سائقها السيطرة عليها بفعل عطل أصاب مكابحها، الا انه استطاع توجيها الى مقلب آخر خشية تدهورها في الوادي.واقتصرت الأضرار على الماديات.