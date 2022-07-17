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لبنان

بيان لتيار "المستقبل".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-07-2022 | 06:04
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أكد المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو في بيان، ان "تيار المستقبل يتضامن مع اتحاد بلديات صيدا الزهراني ويقف إلى جانبهم في تحقيق مطالبهم المشروعة، من دفع مستحقاتهم من الصندوق المستقل، عائداتهم من الهاتف، توفير المياه، زيادة التغذية الكهربائية وتطبيق اجراءات قانونية في حق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية".
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وشدد حشيشو على ان "البلديات هي السلطة المحلية التي يقع على عاتقها خدمة المواطن والعمل على تحقيق الإنماء في منطقته"، لافتا إلى ان "على المعنيين، العمل قدر الامكان من أجل المحافظة على أركان وأسس الدولة، ومن بينها البلديات وتحصيل حقوقها وحقوق موظفيها والعاملين فيها صونا وضمانا لاستمرارية الدولة بمفهومها المتعارف عليه".
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