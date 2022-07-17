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لبنان

بعد انفجار عبوة... مواطن يفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
17-07-2022 | 06:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "ع.ر" من سكان منطقة جبل محسن  في طرابلس متأثراً بالجراج التي أصيب فيها جراء انفجار عبوة في منطقة تلكلخ عند الحدود اللبنانية-السورية. 
 
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عبوة

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