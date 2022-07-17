بعد انفجار عبوة... مواطن يفارق الحياة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "ع.ر" من سكان منطقة جبل محسن في طرابلس متأثراً بالجراج التي أصيب فيها جراء انفجار عبوة في منطقة تلكلخ عند الحدود اللبنانية-السورية.

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