تغريدة لافتة لجميل السيد.. ماذا جاء فيها؟

في السياسة كما في الدِّين،
الحلال حلال والحرام حرام،
وعندما يختلطان ببعض،
يسمّونه نِفاقاً،
وهكذا أيضاً عندما يصبح التعايش بين المبدأ والفساد أمراً طبيعياً…
والفرق هائل بين أن الضرورات تبيح المحظورات،
وبين أن الضرورات تستبيح المحظورات،
تلك ضرورة مؤقتة وهذه إنحراف قاتل للمبدأ…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 17, 2022
في السياسة كما في الدِّين،
الحلال حلال والحرام حرام،
وعندما يختلطان ببعض،
يسمّونه نِفاقاً،
وهكذا أيضاً عندما يصبح التعايش بين المبدأ والفساد أمراً طبيعياً…
والفرق هائل بين أن الضرورات تبيح المحظورات،