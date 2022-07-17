تغريدة لافتة لجميل السيد.. ماذا جاء فيها؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

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"في السياسة كما في الدِّين،الحلال حلال والحرام حرام،وعندما يختلطان ببعض،يسمّونه نِفاقاً،وهكذا أيضاً عندما يصبح التعايش بين المبدأ والفساد أمراً طبيعياً…والفرق هائل بين أن الضرورات تبيح المحظورات،وبين أن الضرورات تستبيح المحظورات،تلك ضرورة مؤقتة وهذه إنحراف قاتل للمبدأ…"